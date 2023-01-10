Во Владимирской области аферист под видом инвестирования присвоил 70 млн рублей.
Заместителем...
Во Владимирской области аферист под видом инвестирования присвоил 70 млн рублей.
Заместителем прокурора Владимира мужчина обвиняется в совершении пяти эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах.
С 2011 года по март 2021 он, представляясь брокером, убеждал потерпевших передавать ему крупные суммы, якобы, для инвестирования на условиях выплаты высоких процентов. Часть денег злоумышленник использовал для частичной "выплаты процентов", а остальное присваивал. Чем причинил ущерб на общую сумму более 70 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Вину он не признал. Дело рассмотрит Ленинский районный суд г. Владимира, который может назначить по нему до 10 лет лишения свободы.
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