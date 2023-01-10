Во Владимирской области аферист под видом инвестирования присвоил 70 млн рублей. Заместителем...

Во Владимирской области аферист под видом инвестирования присвоил 70 млн рублей.Заместителем прокурора Владимира мужчина обвиняется в совершении пяти эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размерах.С 2011 года по март 2021 он, представляясь брокером, убеждал потерпевших передавать ему крупные суммы, якобы, для инвестирования на условиях выплаты высоких процентов. Часть денег злоумышленник использовал для частичной "выплаты процентов", а остальное присваивал. Чем причинил ущерб на общую сумму более 70 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину он не признал. Дело рассмотрит Ленинский районный суд г. Владимира, который может назначить по нему до 10 лет лишения свободы.Фото https://www.pxfuel.com