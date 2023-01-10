Информация об этом появилась на сайте правительства Владимирской области. Олег Гуреев родился 22...

Информация об этом появилась на сайте правительства Владимирской области.Олег Гуреев родился 22 января 1977 года.В 1999 году закончил истфак Владимирского пединститута. Работал в областном комитете по молодежной политике, координировал патриотические мероприятия региона-33.В 2005 году Гуреев был одним из инициаторов создания региональной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов «Гром». В 2007 году Олег стал командиром владимирского поискового отряда «Земляк». В 2010 году награжден памятной медалью «Патриот России».Долгое время работал во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, откуда ушел с должности замдиректора после очередной смены руководства.До последнего времени 45-летний историк и музейщик работал заместителем директора Областного центра пропаганды изобразительного искусства.Фото https://avo.ru/