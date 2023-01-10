Информация об этом появилась на сайте правительства Владимирской области.
Олег Гуреев родился 22...
Информация об этом появилась на сайте правительства Владимирской области.
Олег Гуреев родился 22 января 1977 года.
В 1999 году закончил истфак Владимирского пединститута. Работал в областном комитете по молодежной политике, координировал патриотические мероприятия региона-33.
В 2005 году Гуреев был одним из инициаторов создания региональной общественной организации «Ассоциация поисковых отрядов «Гром». В 2007 году Олег стал командиром владимирского поискового отряда «Земляк». В 2010 году награжден памятной медалью «Патриот России».
Долгое время работал во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, откуда ушел с должности замдиректора после очередной смены руководства.
До последнего времени 45-летний историк и музейщик работал заместителем директора Областного центра пропаганды изобразительного искусства.
Фото https://avo.ru/