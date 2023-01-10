На положение зимующих в Красной Горбактке на реке Колпь лебедей обратили внимание сотрудники МЧС и...

На положение зимующих в Красной Горбактке на реке Колпь лебедей обратили внимание сотрудники МЧС и руководство районной и поселковой администраций.Напомним, чтомы уже сообщали о тревоге, которую подняли местные неравнодушные жители. Они решили, что из-за сильных морозов птицы оказались на грани гибели.Сегодня сотрудники МЧС предприняли попытку добраться до птиц, но лебеди сами выбрались из воды, сообщает https://gorbatka.ru.Спасатели пришли в к выводу, что самое главное, что для них можно сейчас сделать — это подкармливать. Что и добросовестно делают местные жители.«Акция по спасению лебедей в районе "стиралки" на р.Колпь — не удалась. Да, и, наверное, не надо. Среда обитания сама позволит птицам определиться — нужна ли им помощь людей или нет», цитирует источник Сергея Агапова, замглавы администрации Селивановского района.К тому же, сегодня морозы как раз пошли на спад, а значит зимовать лебедям на Колпи станет гораздо легче.Фото https://gorbatka.ru