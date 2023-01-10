Правительство установило специальные ежемесячные выплаты для медиков отдельных специальностей. С 1...

Правительство установило специальные ежемесячные выплаты для медиков отдельных специальностей.С 1 января этого года установлены специальные социальные выплаты для медиков дефицитных специальностей. Среди них — врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах.Согласно сообщению главы Кабмина Михаила Мишустина, доплаты составят от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.В целом по стране, выплаты коснутся порядка 1 млн. 100 тыс. специалистов. Дополнительные начисления полагаются в том числе экспертам, занимающиеся проведением сложных исследований, например диагностикой онкологических заболеваний.Фото: Pexels.com