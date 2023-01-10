Пропал Никитин Роман Олегович 1995 г.р. (27 лет), д. Ново-Петрово, Судогодский р-он, Владимирская...

Пропал Никитин Роман Олегович 1995 г.р. (27 лет), д. Ново-Петрово, Судогодский р-он, Владимирская обл. - г. Владимир.С 1 января 2023 года его местонахождение неизвестно, сообщает ВК Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области.Может находиться в вашем районе!Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые.Был одет: серо-зелёная куртка, серые штаны, синяя толстовка, чёрные кроссовки.Инфорг: Шанта (Наталья) 89690595194Тема на форуме: https://clck.ru/33Dpmb