Поиском злодеев занимается МВД.

В Карабанове из-за охотников за черметом весь город на пять часов остался без воды и тепла. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«Неизвестные срезали болты на задвижках на водопроводе. В результате была прекращена подача воды и теплоносителя. Отключения фиксировались с 19 до 24 часов. Поиском злодеев занимается МВД», - уточнили власти.В Белом доме также отметили, что в новогодние праздники в шести районах региона фиксировались единичные случаи отключения света. Основная причина - нагрузка на коммуникации во время морозов. Чиновники заверяют, что все аварии устранялись оперативно.Напомним, что во Владимире из-за дефектов на теплосетях 6 января 26 домов на несколько часов .