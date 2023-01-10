Накануне Владимирским областным судом вынесен обвинительный приговор, которым трое подсудимых...

Накануне Владимирским областным судом вынесен обвинительный приговор, которым трое подсудимых признаны виновными в том, что с октября 2018 года по июнь 2020 года в Александровском районе Владимирской области осуществляли производство наркотических средств для дальнейшей реализации.Кроме этого, один из подсудимых с соучастником пытались сбыть более 1,5 кг наркотического средства. Всего изъято более 10 кг наркотического средства и около 1 000 кг прекурсоров и химических веществ, необходимых для производства наркотиков.Приговором суда подсудимые осуждены к длительным срокам лишения свободы, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В доход государства конфискованы находящиеся в собственности осужденных два жилых дома и земельных участка, где осуществлялось производство наркотиков. А также два автомобиля и материальные ценности в виде бытовой техники и мебели, приобретенные на преступный доход.Фото https://www.pxfuel.com