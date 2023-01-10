По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность,...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег.Атмосферное давление 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 4-12 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -17…-18, днём до 15 градусов мороза. Вечером в среду ожидается -10 … -12 градусов.Народный прогноз: 11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.