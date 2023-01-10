Видео, снятое очевидцами, появилось в ТГ Мой Владимир. По предварительным данным, автобус...

Видео, снятое очевидцами, появилось в ТГ Мой Владимир.По предварительным данным, автобус столкнулся с легковым автомобилем, когда выезжал на главную магистраль. О пострадавших не сообщается. Транспортные средства получили незначительные повреждения.Напомним, 30 июля в 21.20 также в районе Загородного парка областного центра иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом 115 маршрута. В салоне находилось около 40 пассажиров.Водитель "Пассата" и два его пассажира погибли на месте. Третий пассажир иномарки и одна из пассажирок автобуса в больнице. 7 пассажиров автобуса получили ссадины и ушибы.Фото и видео ТГ Мой Владимир.