Во Владимирской области при столкновении автомобиля с деревом пострадал пассажир В Ковровском...

Во Владимирской области при столкновении автомобиля с деревом пострадал пассажирВ Ковровском районе в ДТП пострадал человек. Водитель «Hyundai Getz» не справился с управлением и врезался в дерево.Накануне, 9 января, в 22.30 на дороге Ковров-Погост-Любец 20-летний водитель не выбрал безопасный скоростной режим. Машину занесло и она врезалась в дерево.В результате аварии у пассажира автомобиля зафиксирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщает издание «ГородКовров» со ссылкой на районное ГИБДД.