Ковровской городской прокуратурой установлено, что уборка от снега и наледи дорог организована...

Ковровской городской прокуратурой установлено, что уборка от снега и наледи дорог организована администрацией города ненадлежащим образом.Так, на автомобильных дорогах имелись сформированные снежные валы, расположенные на расстоянии менее десяти метров от пешеходных переходов, а также менее двадцати метров от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Кроме того, на покрытии проезжей части дорог зафиксировано наличие снега и наледи, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В итоге, главе администрации внесено представление, в отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Коврова возбуждено дело по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог".Фото https://www.pxfuel.com/