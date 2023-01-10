Лебеди не улетели на юг, а остались зимовать на реке Колпь в парке Красной Горбатки. Сильные морозы...

Лебеди не улетели на юг, а остались зимовать на реке Колпь в парке Красной Горбатки. Сильные морозы последних дней поставили их выживание под угрозу.Одна из кормивших благородных птиц женщин, обнаружила, что один из лебедей, похоже, замерз насмерть, сообщает https://gorbatka.ruНо второго лебедя еще можно спасти, считают неравнодушные жители. Они обратились за помощью к профессиональным спасателям.Фото https://gorbatka.ru