Лебеди не улетели на юг, а остались зимовать на реке Колпь в парке Красной Горбатки. Сильные морозы...
Лебеди не улетели на юг, а остались зимовать на реке Колпь в парке Красной Горбатки. Сильные морозы последних дней поставили их выживание под угрозу.
Одна из кормивших благородных птиц женщин, обнаружила, что один из лебедей, похоже, замерз насмерть, сообщает https://gorbatka.ru
Но второго лебедя еще можно спасти, считают неравнодушные жители. Они обратились за помощью к профессиональным спасателям.
Фото https://gorbatka.ru