В Коврове праздник встречи Деда Мороза на вокзале начнется в 17.00 12 января. Прибытие поезда...

В Коврове праздник встречи Деда Мороза на вокзале начнется в 17.00 12 января. Прибытие поезда планируется в 17.35, а отправление в 21.00.Новогодний состав представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит всем новогоднее настроение, сообщает пресс-служба https://poezddedamoroza.ru.В этом году поезд состоит из 19 вагонов, в том числе салона-приемной, вагона-сцены, вагона «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагонов-ресторанов, вагона-лавки и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.Путешествие по Горьковской железной дороге Поезд Деда Мороза начал еще 3 декабря со станции Нижний Новгород. Всего он проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут проходит через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.Фото https://vk.com/poezddedamoroza