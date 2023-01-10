Во Владимирской области в детских садах и школах Суздальского района не работали медицинские...

Во Владимирской области в детских садах и школах Суздальского района не работали медицинские кабинеты.На официальном сайте прокуратуры региона сообщается о проверке соблюдения требований законодательства.Выяснилось, что в Детском саду № 1 «Радуга» посёлка Боголюбово и в Детском саду «Семицветик» села Сновицы есть всё для работы медицинских кабинетов: мебель, оргтехника, медицинские изделия и пр. Но, увы, помощь несовершеннолетним там не оказывалась из-за отсутствия лицензии «на осуществление такого вида деятельности».Напомним, ранее аналогичная ситуация была в МБОУ «Сокольская СОШ» и МБОУ «Садовая СОШ».По результатам проверки прокурором были направлены в суд исковые заявления об обязании «Суздальской районной больницы» получить лицензии на «осуществление медицинской деятельности» в детских садах посёлка Боголюбово и села Сновицы.Фото: pxfuel.com