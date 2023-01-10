Во Владимирской области в обращение с Нового года поступила бумажная купюра в 33 рубля. Правда,...

Во Владимирской области в обращение с Нового года поступила бумажная купюра в 33 рубля. Правда, расплатиться ею в магазине не получится. Это сувенир производства Киржачской типографии. Идея принадлежит известному в регионе меценату Евгению Федорову.Неформатная банкнота с символическим номиналом посвящена Андрею Боголюбскому. На купюре нашлось место и гравюре с портретом князя, и изображениям двух его главных архитектурных детищ - Успенского собора и Золотых ворот, и драмтеатру, и памятнику на Соборной, и даже льву с белокаменной резьбы владимирских храмов. Банкнота сувенирная, но, по словам Федорова, имеет семнадцать степеней защиты. У Киржачской типографии, к слову, есть лицензия на печать дензнаков.Это тиснение, нумерация, которая выполнена высоким способом, всевозможные графические ловушки. Ну, и конечно, настоящая гравюра, которую выполнил наш художник Юрий Ермаков, потомственный госзнаковский художник. И еще мы снабдили наша банкноту кьюар-кодом нашего портала "Киржач туристический". Вот такая сувенирная история номиналом 33 рубля. Пока она не в продаже, просто сувенирная. Но, если она и будет когда-нибудь в продаже, я не думаю, что она будет стоить дороже, чем 33 рубля.