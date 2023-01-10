Во Владимирской области задержан наркозакладчик с 16 свертками мефедрона Шестнадцать свертков с...

Во Владимирской области задержан наркозакладчик с 16 свертками мефедронаШестнадцать свертков с мефедроном изъяли ковровские оперативники у уроженца Республики Коми.В конце декабря 2022 года в городе Коврове был задержан 30-летний уроженец Республики Коми. Он пытался сбыть наркотики через тайники-закладки. При себе у мужчины находились 16 свертков с наркотическим средством мефедрон, общей массой более 22 граммов. Это подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы.Задержанный пояснил, что ранее из аналогичного тайника он забрал оптовую партию мефедрона, которую расфасовал на дозы и должен был распространить бесконтактным способом на территории города Коврова.Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/34902414/