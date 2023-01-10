Во Владимирской области женщина похитила деньги и ювелирные изделия на 100 000 рублей. В сентября...

Во Владимирской области женщина похитила деньги и ювелирные изделия на 100 000 рублей.В сентября прошлого 2022-го года мошенница под самыми разными предлогами («попить воды», например) проникала в чужие квартиры пожилых людей и обворовывала их.Известно, что женщина присвоила дорогие украшения, а также деньги. «Проворачивала» она это тогда, когда за ней никто не наблюдал из посторонних.Общий ущерб, причинённый потерпевшим, как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области, составил 100 000 рублей.Женщина обвиняется в совершении двух эпизодов. Теперь ей грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.Официально сообщается, что дело с обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для дальнейшего рассмотрения.Фото: pxfuel.com