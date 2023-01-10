Во Владимирской области женщина похитила деньги и ювелирные изделия на 100 000 рублей.
В сентября...
Во Владимирской области женщина похитила деньги и ювелирные изделия на 100 000 рублей.
В сентября прошлого 2022-го года мошенница под самыми разными предлогами («попить воды», например) проникала в чужие квартиры пожилых людей и обворовывала их.
Известно, что женщина присвоила дорогие украшения, а также деньги. «Проворачивала» она это тогда, когда за ней никто не наблюдал из посторонних.
Общий ущерб, причинённый потерпевшим, как сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области, составил 100 000 рублей.
Женщина обвиняется в совершении двух эпизодов. Теперь ей грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Официально сообщается, что дело с обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира для дальнейшего рассмотрения.
Фото: pxfuel.com