В Карабанове полиция продолжает поиск виновников происшествия на магистральном водопроводе. Там...

В Карабанове полиция продолжает поиск виновников происшествия на магистральном водопроводе. Там неизвестные срезали болты на задвижках, частично "перекрыв" поставку воды и теплоносителя во всём городе на несколько часов.Работе служб, в том числе коммунальных, в новогодние праздники было посвящено первое в новом году совещание в Правительстве Владимирской области. Его провёл губернатор Александр Авдеев. Из-за резкого похолодания 6 января в нескольких муниципальных образованиях были зафиксированы технологические аварии на теплосетях. Так во Владимире накануне Рождества произошли 2 порыва на улице Лакина и проспекте Строителей. Без отопления и горячей воды остались почти 3 тысячи жителей. Прорывы удалось оперативно ликвидировать. Были и единичные случаи отключений электроэнергии. Из-за нагрузки на сЕти. Все они устранены в нормативное время. На контроле- ликвидация гололёда и последствий снегопадов. На дорогах области работали 1300 единиц дорожной техники.