В ближайшее время в учреждении пройдет дополнительная обработка.

Во владимирской школе №40 сняли на видео колонию тараканов. Кадры в соцсетях.На записи несколько особей бегают по стенам учебного заведения. Сообщается, что насекомых запечатлели в спортзале.Комментируя ситуацию, Директор Дмитрий Кушпита , что членистоногие бегают лишь на первом этаже возле раздевалки. По его словам, в учреждении регулярно проводится обработка. Компания, которая травит тараканов в школе, также оказалась удивлена эффектом, а вернее его отсутствием.Подрядчик пообещал исправить ситуацию в ближайшие дни.