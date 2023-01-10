Ученики школы №40 во Владимире, выйдя с каникул, засняли и выложили в соцсети видео, на котором несколько крупных тараканов бегают по стенам учебного заведения. Пользователь, выложивший

Ученики школы №40 во Владимире, выйдя с каникул, засняли и выложили в соцсети видео, на котором несколько крупных тараканов бегают по стенам учебного заведения. Пользователь, выложивший видео, подписал, что заснял его в спортзале учебного заведения, однако директор школы №40 Дмитрий Кушпита, заявил, что тараканы бегают только на первом этаже около раздевалки. По его словам, в