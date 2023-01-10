Многие едут в Иваново за текстилем, даже не подозревая, что кроме него там можно купить настоящее сокровище – билет в театр. Пижама однажды износится, простыня порвется, а искусство будет жить вечно.

Многиеедут в Иваново за текстилем, даже не подозревая, что кроме него там можно купитьнастоящее сокровище – билет в театр. Пижама однажды износится, простыня порвется,а искусство будет жить вечно.В центре города невест наряду с драматическим располагаетсямузыкальный театр, где непременно нужно побывать. Одна из лучших позиций в репертуаре— мюзикл "Джен Эйр" по мотивам одноименной книги Шарлотты Бронте.Посетителей культурного учрежденияокутывает волна эстетического удовольствия задолго до входа в зрительный зал.Архитектура, интерьер лестничных пролетов и фойе сразу выдают предназначениездания — дворец искусств. Женщины здесь расцветают как принцессы, а мужчины какнастоящие короли.Ну а принимает дорогих гостей театрасама Мельпомена. Опаздывать к ней неприлично, так что сесть в кресло передсценой надо до третьего звонка. И если выбор пал на мюзикл "Джейн Эйр"— готовьтесь провести 2,5 часа с замиранием сердца, периодически издаваяаплодисменты.Композитор Ким Брейтбург и авторлибретто Карен Кавалерян постарались на славу, как и все причастные к созданиюспектакля. Артисты в костюмах викторианской эпохи с первых минут переносятзрителей в 19 век, побуждая всеми фибрами души грезить о победе добра над злом.Судьба эдакой сироты-гувернантки неполностью соответствует сюжету романа Шарлотты Бронте, но синтез профессиональноговокала и выразительной хореографии берут свое. Актерское мастерство не оставляетсомнений, что Джейн Эйр бескорыстно любит сэра Рочестера, что его сумасшедшаяжена действительно спятила, а отрицательные персонажи пьесы преисполненыподлости. Чего стоят только Джорджиана и Элизабет, которые помпезно выходят взрительный зал театра и напористо выбирают "жертв" в первом ряду.В постановке властвует музыка, которая раздается из оркестровойямы и обрамляет голоса актеров. Лейтмотивом здесь выступает динамика сменынастроений и поворотов судьбы главной героини. Драматичную арию Джейн Эйр оразбитых зеркалах аккурат сменяет комичная песня о папуасах, форте уступаетпиано, а минор — мажору.Со сцены Ивановского музыкального театра доносится мысль: непознав горя, не оценишь вкус счастья, даже если тебя вышвырнули из дома безгроша, а любимый оказался женат. Жизнь Джейн Эйр — это мелодия, сотканная изчереды попыток найти нужный аккорд.— Есть белых клавиш ряд, и черных клавиш. И без одних другим не зазвучать. Ошибок совершенных не исправишь...– И что же делать?– Продолжать играть!