Новый сезон сериала Мажор с Павлом Прилучным в главной роли наконец-то подошел к концу. Зрители поделились впечатлениями.
Новый сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли наконец-то подошел к концу. Зрители поделились впечатлениями.
В 2022 году на
телеэкраны вышел долгожданный четвертый сезон проекта "Мажор".
Когда-то этот сериал с Павлом Прилучным в главной роли завоевал массовую любовь
зрителей. Теперь же в Сети все чаще стали появляться негативные отзывы.
Кажется, новый сезон с треском провалился у всех на глазах.
Прежде всего, зрители
не оценили сюжет 4 сезона. По мнению публики, события получились слишком
драматичными. Из сериала пропал юмор, а мажор в исполнении Прилучного потерял
свою харизму.
Кроме этого, не
понятен и временной промежуток разворачиваемых действий. Так, по замыслу
создателей, между третьим и четвертым сезоном прошло девять лет. Однако, кроме
повзрослевших детей это никак не отразили в кадре. Павлу Прилучному даже не
сделали грим.
Пожалуй, именно в
комментариях на стриминговых платформах можно встретить самые суровые
комментарии. Люди заплатили деньги, но не получили желаемый результат.
"Сюжет крайне
банален, наполнен кучей клише и глупостей", "Заключительные два
сезона пошли по закону вымученных продолжений", "Хочется плюнуть в
лицо тем, кто это снял", — пишут расстроенные фанаты Павла Прилучного.