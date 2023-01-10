Новый сезон сериала Мажор с Павлом Прилучным в главной роли наконец-то подошел к концу. Зрители поделились впечатлениями.

Новый сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли наконец-то подошел к концу. Зрители поделились впечатлениями.В 2022 году нателеэкраны вышел долгожданный четвертый сезон проекта "Мажор".Когда-то этот сериал с Павлом Прилучным в главной роли завоевал массовую любовьзрителей. Теперь же в Сети все чаще стали появляться негативные отзывы.Кажется, новый сезон с треском провалился у всех на глазах.Прежде всего, зрителине оценили сюжет 4 сезона. По мнению публики, события получились слишкомдраматичными. Из сериала пропал юмор, а мажор в исполнении Прилучного потерялсвою харизму.Кроме этого, непонятен и временной промежуток разворачиваемых действий. Так, по замыслусоздателей, между третьим и четвертым сезоном прошло девять лет. Однако, кромеповзрослевших детей это никак не отразили в кадре. Павлу Прилучному даже несделали грим.Пожалуй, именно вкомментариях на стриминговых платформах можно встретить самые суровыекомментарии. Люди заплатили деньги, но не получили желаемый результат."Сюжет крайнебанален, наполнен кучей клише и глупостей", "Заключительные двасезона пошли по закону вымученных продолжений", "Хочется плюнуть влицо тем, кто это снял", — пишут расстроенные фанаты Павла Прилучного.