С подачи областной прокуратуры за плохую уборку снега заведено административное дело в отношении и.о заместителя главы администрации города Ковров. Надзорное ведомство провело проверку

С подачи областной прокуратуры за плохую уборку снега заведено административное дело в отношении и.о заместителя главы администрации города Ковров. Надзорное ведомство провело проверку улиц города, в результате которой установило, что процесс уборки организован неправильно: дороги занесены снегом и наледью, а рядом с пешеходными переходами и остановками лежат сугробы. Главе администрации внесено представление, а заместителя привлекли