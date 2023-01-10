В Коврове в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в грабеже, разбое и угоне машины таксиста без цели хищения. По данным пресс-службы

В Коврове в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя, обвиняемого в грабеже, разбое и угоне машины таксиста без цели хищения. По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в феврале 2022 года мужчина, находясь в гостях у знакомого, решил украсть у него сумку с 5,5 тысячами рублей и убежать. Спустя