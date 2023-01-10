Житель Коврова проявил неуважение к суду во время рассмотрения его дела о подрыве гранаты на городском рынке, в связи с чем в его отношении утвержден еще один обвинительный акт, сообщили в

Житель Коврова проявил неуважение к суду во время рассмотрения его дела о подрыве гранаты на городском рынке, в связи с чем в его отношении утвержден еще один обвинительный акт, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Напомним, 1 ноября 2020 года ковровчанин приревновал бывшую сожительницу к другому мужчине и, взяв гранату из тайника, приехал на Октябрьский рынок