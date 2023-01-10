Житель Владимирской области зарезал приятеля в новогоднюю ночь. Житель Судогодского района...

Житель Владимирской области зарезал приятеля в новогоднюю ночь.Житель Судогодского района обвиняется в убийстве знакомого.В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года приятели отмечали праздник. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес 43-летнему знакомому несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.На следующий день обвиняемый был задержан и заключен под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления следкома Владимирской области.Фото: Pexels.com