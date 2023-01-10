Самые первые дни нового года. Какими запомнят эти праздники жители региона? Те, кто отдыхал, и те,...

Самые первые дни нового года. Какими запомнят эти праздники жители региона? Те, кто отдыхал, и те, кто ежедневно был на посту? Об этом - в постновогоднем обзоре Юлии Шуваловой.Спокойными эти праздники не были. Прежде всего для сотрудников экстренных служб. Они работали в усиленном режиме.Итоги первых дней Нового 2023-его года подвели в Главном Управлении МЧС России по Владимирской области.Пётр Денисов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Что касается праздничного периода, то в этом он году он характеризуется несколько большим количеством происшествий. Всего их произошло 82, если сравнивать с прошлым годом было 71. В большем степени это коснулось увеличением пожаров.Спасатели ликвидировали 69 пожаров, в результате которых 1 человек погиб, 11 спасены. Также с начала года уже госпитализировано около полутора тысяч человек, из них один пострадавший от взрыва пиротехники. В первые дни Нового года сели за руль 124 нетрезвых водителя. Об этом сообщают в областной полиции. Всего в регионе произошло 18 ДТП, в результате которых пострадали 18 человек. Двое погибли. Механические повреждения получили более четырехсот автомобилей. Много было в новогодние праздники вызовов по травмам. Особенно отличились Владимир, Вязники, Гусь-Хрустальный. При этом было сделано на 30% меньше вызовов "Скорой помощи", чем в прошлом году. С 1 января родилось уже 149 малышей. Больше мальчиков. Юлия Ганцева, к примеру, первого января родила двойню.Юлия Ганцева, многодетная мама:- У меня уже есть сын. Он очень хотел братика. Мы хотели девочку. Ну у нас подарок судьбы: мальчик и девочка!Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Разнополая двойня у нее родилась у Юлии Владимировны. Мальчик и девочка. Чуть раньше срока...А вот такими завораживающими кадрами жители региона делятся в соцсетях. Столбики термометра в новогодние праздники опустились до - 26 градусов. Как на северном полюсе, пишут люди.- Погода во Владимире сравнялась с полюсом холода в Антарктиде, станцией "Восток"Одни предпочли провести каникулы в тепле, другие - создавали возле своих домов ледовые скульптуры.Так, в Коврове в микрорайоне Сомовская дача появился Дед Мороз высотой в 2 метра. Ему в помощники земляки смастерили гигантского кролика.Не промах и кольчугинцы - тоже налепили символов года. Да каких? Высоких и веселых.(ТГ "Подслушано во Владимире)А в канун Рождества в соцсетях появилось фото вот такого снежного ангела.(ТГ "Типичные новости" )Восхитил жителей сделанный своими руками - вертеп. Его можно было увидеть в Вязниках на улице Ломоносова.Праздничная атмосфера жителей и гостей города на Рождество ждала в Суздале. Запечатлел красоту Борис Пучков.Жителям Радужного повезло. Они наблюдали уникальное оптическое явление под названием Гало. Для его возникновения необходимы яркое солнце, сильный мороз и высокая влажность. В России чаще всего гало можно увидеть в Сибири и на Урале. Для нашего региона это редкость.- Морозная радуга 6 сек Хорошо видно. Радуга над нашей Радугой.А эти кадры сделал наш оператор Александр Чунаев. Половинка гало рядом с Владимирской филармонией.На водных объектах было лишь одно милое происшествие....- Ну и долго вы здесь будете сидеть?Жители региона провели операцию по спасению уток. Очистили единственный не замерзший участок воды от льда.- Идите купайтесь.А в Судогде местные жители устроили для пернатых настоящий пир, вдоволь угостив их черным хлебом. Но полезно ли такое питание для птиц? Зоологи считают, что кормить уток хлебом нельзя. От него они жиреют и не могут улететь на юг.Попала в объектив и рыжая красавица, пока бежала по своим делам.Человека лисица испугалась и как можно быстрее пыталась от него скрыться в чаще леса. Запечатлеть удалось и зверя из "Красной книги Владимирской области". Рысь бежала вдоль дороги. Хотя чаще дикую кошку в нашем регионе можно увидеть на юго-западе области. Рысь обитает в глухих высокоствольных лесах с густым подлеском.И завершает новогодний обзор вот эта белочка. Она демонстрировала навыки "паркура". Ловко прыгая по веткам деревьев.Юлия Шувалова "Вести Владимир"