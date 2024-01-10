Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Лаборатория творческих дел “Искатель”».

120 юных владимирцев приехало на смену детского лагеря «Искатель». Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Лаборатория творческих дел "Искатель”».Зимняя смена из одарённых старшеклассников собрала ребят не только из Владимирской области, но из Москвы, Петербурга. В этот раз в тематическом лагере дети погрузятся в магическое бюро связей.Главная отличительная черта «Искателя» – самообразовательный досуг, здесь дети сами строят планы и проводят мастер-классы на интересующие темы. Кстати, проект «Лаборатория творческих дел» был поддержан и Министерством внутренней политики области.