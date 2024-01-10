В 2024 году 22 детских садика города Владимира отметят юбилей. Об этом сообщили в мэрии. Самому молодому дошкольному учреждению из них – 10 лет. Это детский сад №13 на улице Соколова-Соколёнка.

В 2024 году 22 детских садика города Владимира отметят юбилей. Об этом сообщили в мэрии. Самому молодому дошкольному учреждению из них – 10 лет. Это детский сад №13 на улице Соколова-Соколёнка. Самый возрастной – детский сад №22 на Краснознамённой. Ему в этом году исполнится 70-лет. Как будут чествовать детсады-юбиляры, пока не сообщается. Прокомментируйте новость у