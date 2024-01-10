Жители Владимира штурмуют многофункциональный центр, пытаясь подать заявление на получение...

Жители Владимира "штурмуют" многофункциональный центр, пытаясь подать заявление на получение путевки в летний лагерьВ регионе стартовала кампания по приему детей в летние оздоровительные лагеря. Жители Владимира штурмуют многофункциональный центр на Октябрьском проспекте, пытаясь подать заявление на получение путевки в муниципальные "Икар" и "Дружбу". Еще накануне в коридорах МФЦ наблюдалось настоящее столпотворение. Сегодня очереди уже заметно короче.Елена, жительница Владимира:- Очень много желающих, в том году во вторую смену юбилейный был год и в январе месяце уже путевок не было. Ребенок очень переживает, поэтому решили подать в январе, чтобы точно попастьРуслан, житель Владимира:- Путевок потом не будет, лагерь популярный, отзывы мы о нем читали в интернете, они были все положительные. Каждая поездка в лагерь - это было волшебство, вы попадаете в другой мир.Судя по кадрам, сделанным в первый день работы МФЦ, очередь к окну люди занимали задолго до открытия центра. Желающих были сотни. Дело в том, что родители, зарегистрированные в областном центре и вовремя подавшие заявления, платят лишь двадцать процентов от стоимости путевки. Какой она будет этим летом, станет известно не раньше апреля, но, например, по прошлогодним расценкам родительская плата за пребывание ребенка в лагере составляла около пяти тысяч рублей.Проблема в том, что количество мест в сменах ограничено. Между тем, Правительству региона еще в конце прошлого года была поставлена задача увеличивать вместимость детских лагерей и улучшать их материально-техническую базу.Светлана Болтунова, министр образования Владимирской области:- В целом 1435 единиц составляет потребность в организации дополнительных мест. Это Владимир, город, Гусь-Хрустальный, Александровский, Камешковский, Киржачский и Собинский районы.