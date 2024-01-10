Авария на теплотрассе случилась сегодня, 10 января, с утра. В результате без тепла остались около почти 8 тысяч жителей, две школы, 4 детских сада, центральная больница и железнодорожный вокзал.

Авария на теплотрассе случилась сегодня, 10 января, с утра. В результате без тепла остались около почти 8 тысяч жителей, две школы, 4 детских сада, центральная больница и железнодорожный вокзал. Утечка в тепловой камере была обнаружена между домами на улице 50 лет Октября, 30 и Добровольского, 11. Как сообщают во Владимиртеплогазе, на месте проводятся срочные ремонтные