Шарик с мечтой мэр снял с праздничного дерева в рамках акции “Елка желаний”. Юный Илья Колобов загадал побывать на балете “Щелкунчик”. Дмитрий Наумов вручил маме ребенка

Шарик с мечтой мэр снял с праздничного дерева в рамках акции “Елка желаний”. Юный Илья Колобов загадал побывать на балете “Щелкунчик”. Дмитрий Наумов вручил маме ребенка сертификат на посещение балета в Санкт-Петербурге. В новогодние каникулы у Илья впервые увидели балетное действие вживую. Как рассказали в мэрии, глава города связался с семьей мальчика и узнал, как