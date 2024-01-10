На температурные показатели в столице в выходные повлияет повышенное атмосферное давление.

Температура воздуха в Москве опустится до 16 градусов мороза в старый Новый год. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.На температурные показатели в столице в выходные повлияет повышенное атмосферное давление. Существенных осадков в субботу, 13 января, не ожидается, однако погода будет достаточно морозной, отметила синоптик."Минимальная температура в Москве составит -16–18 градусов, по Московской области до -20 градусов, дневная температура в Москве – 13–16 градусов мороза, по области до 18 градусов мороза", – цитирует Позднякову РИА Новости.Днем позже, в воскресенье, в городе прогнозируется до -22 градусов ночью и до -12 градусов – днем. В Подмосковье столбики термометров днем опустятся до -15 градусов, что окажется существенно ниже климатической нормы.