Елена Ермакова назначена начальником управления культуры администрации города Владимира. Свою...

Елена Ермакова назначена начальником управления культуры администрации города Владимира.Свою работу на новом месте она начала сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба администрации областного центра.Накануне этот пост покинула прежний руководитель городской культуры - Алина Ведехина.Напомним, что до нового назначения Елена Александровна Ермакова с 2014 года возглавляла государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области (ГБУК ВО) «Киноцентр».См. Директор Киноцентра Елена Ермакова рассказала, какой будет судьба кинотеатра "Художественный" во Владимире.Фото: ГТРК Владимир