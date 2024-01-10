Елена Ермакова назначена начальником управления культуры администрации города Владимира.
Свою...
Елена Ермакова назначена начальником управления культуры администрации города Владимира.
Свою работу на новом месте она начала сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Накануне этот пост покинула прежний руководитель городской культуры - Алина Ведехина.
Напомним, что до нового назначения Елена Александровна Ермакова с 2014 года возглавляла государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области (ГБУК ВО) «Киноцентр».
См. Директор Киноцентра Елена Ермакова рассказала, какой будет судьба кинотеатра "Художественный" во Владимире.
Фото: ГТРК Владимир