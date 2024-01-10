Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимиркой области в январе 2024 года? Министерство...

Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимиркой области в январе 2024 года?Министерство физической культуры и спорта Владимирской области приготовило афишу спортивных мероприятий на январь:11 январяВо Владимире парк культуры и отдыха «Дружба» примет 3 -й этап межрегиональных соревнований по лыжным гонкам «Золотое кольцо России» среди юношей и девушек, мальчиков и девочек.А в спортивном комплексе единоборств им. Дмитрия Тимофеева состоится чемпионат Владимирской области по спортивной борьбе (греко-римская борьба, вольная борьба) среди мужчин и женщин.12 январяВ ковровской спортивной школе «Вымпел» пройдет 1 этап Кубка России по полиатлону (3-борье с лыжной гонкой) среди мужчин и женщин.13 январяНа лыжной трассе ВлГУ состоится первенство Владимирской области по биатлону (гонка) среди юношей и девушек.14 январяВ Мелехово, дворец спорта примет первенство Владимирской области по фигурному катанию на коньках (танцы на льду) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек.Фото: freepik.com