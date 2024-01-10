О результатах проверки соблюдения законов к контрактной сфере работ рассказала суздальская межрайонная прокуратура.

Контракт о благоустройстве туристической тропы в Суздале обернулся уголовкой. О результатах проверки соблюдения законов к контрактной сфере работ рассказала суздальская межрайонная прокуратура.Соглашение о выполнении обязательств был подписан в декабре 2022 года. Подрядчик, ООО «Универсал» обязался привести в порядок туртропу от Александровского монастыря до Спасо-Евфимиева. Стоимость такого контракта обошлась администрации Суздаля в 30 миллионов рублей.Сдачу работы переносили два раза, тогда горадминистрация решила разорвать контракт. Подрядчик же внёс в акт приёмок ложные сведения, из-за чего казна города опустела на 250 тысяч рублей.Так, ООО «Универсал» вместо лиственницы установлена сосна, вместо нетканого геотекстиля подрядчик прибегнул к дешёвому спанбоду. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.