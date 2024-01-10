Лживый адвокат: житель Александрова украл у пожилых людей свыше 4,6 миллионов рублей Житель...

"Лживый адвокат": житель Александрова украл у пожилых людей свыше 4,6 миллионов рублейЖитель Александрова обвиняется в совершении семи мошеннических преступлений (ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ).Органами предварительного следствия установлено, что обвиняемый в декабре 2022 договорился с неустановленным лицом о том, чтобы путем мошеннических схем выманивать деньги у пожилых людей, проживающих на территории региона.Неизвестный звонил пенсионерам, представлялся адвокатом или сотрудником правоохранительных органов и предлагал передать деньги с целью освобождения их близких от уголовной ответственности за якобы совершенные дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.В ходе общения злоумышленник получал необходимые ему сведения об имеющихся у собеседников сбережениях. Обвиняемый выезжал по указанным ему адресам потерпевших, забирал деньги, которые потом переводил на банковский счет сообщника.Таким образом, менее, чем за неделю мошенники украли свыше 4,6 млн рублей.Так, позвонив пенсионерке из города Александрова, злоумышленник сообщил ей, что по вине её дочери произошло ДТП, в котором пострадал человек, для его лечения необходимы деньги. Поверив, пожилая женщина отдала обвиняемому более 2 млн рублей.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено Ленинский районный суд г. Владимира для рассмотрения по существу.Фото: freepik.com