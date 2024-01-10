Наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК.

Наибольшей популярностью пользовались метро и МЦК.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе общественного транспорта в новогодние и рождественские дни. Жители и гости столицы совершили 63,5 миллиона поездок – на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, написал градоначальник в своем .Собянин уточнил, что самыми популярными видами общественного транспорта стали метро и МЦК. Пассажиры совершили 29,4 миллиона поездок.Наземным транспортом воспользовалось 12,2 миллиона раз, Московскими центральными диаметрами (МЦД) – 5,3 миллиона, трамваями – 1,9 миллиона раз."Загруженность дорог в праздники не превышала 2–3 баллов. В среднем по городу передвигалось порядка 2,02 млн уникальных машин ежедневно", – отметил Собянин.Проезд на московском транспорте всю новогоднюю ночь. Помимо метрополитена и МЦК, в городе работало 158 наиболее востребованных ночных наземных маршрутов.На Рождество подземка и МЦК работали до двух часов ночи, до трех ходили поезда центральных диаметров, а также автобусы и электробусы на 151 маршруте. С 1 по 8 января парковка в столице была бесплатной.Подвижной состав общественного транспорта украсили к Новому году. Всего к празднику оформили 750 единиц техники.