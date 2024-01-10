В Петушинском районе фура частично перекрыла трассу М-12. На платной магистрали большегруз транспортной компании столкнулся с легковушкой. ДТП произошло после Петушков, не доезжая деревни

В Петушинском районе фура частично перекрыла трассу М-12. На платной магистрали большегруз транспортной компании столкнулся с легковушкой. ДТП произошло после Петушков, не доезжая деревни Таратино. После столкновения с “Хендай Крета” полуприцеп фуры развернуло поперек дороги – трасса в сторону Владимира оказалась полностью перекрыта. По информации ГИБДД области, в аварии никто не пострадал. Олег Лапшин, зам.