В среду, 10 января, на федеральной трассе М-12 «Восток» случилось ДТП с участием грузовика и легковушки.

В среду, 10 января, на федеральной трассе М-12 «Восток» случилось ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 9.30 в Петушинском районе. Отмечается, что в настоящий момент движение в месте аварии затруднено, правоохранители предпринимают все меры для восстановления движения.Пока же полиция рекомендует автовладельцам пользоваться объездным путём. «Объезд может осуществляться по федеральной автодороге М-7 «Волга» со съездом на 125-км трассы М-12», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.