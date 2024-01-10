На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ анонсировали день, посвященный Владимирской области. Это будет 14 января, в ближайшее воскресенье, сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале. В

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ анонсировали день, посвященный Владимирской области. Это будет 14 января, в ближайшее воскресенье, сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале. В 11:00 начнется торжественное открытие дня региона Владимирской области. Оно начнется с выступления Александра Авдеева. Глава региона расскажет о достижениях области за последние 6 лет, в частности о достижениях в сфере здравоохранения,