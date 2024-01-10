Народные приметы на 11 января. Почему в самый Страшный день года нужно особенно оберегать детей и...

Народные приметы на 11 января. Почему в самый Страшный день года нужно особенно оберегать детей и младенцев?В четверг 11 января 2024 года Православная церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот день у предков считался самым Страшным днем в году. День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится. Грудным деткам в колыбель клали сухой цветок чертополоха. Ещё в качестве оберега использовали предметы из железа (серп, топор, молот). Их в Страшной день под люльку клали заботливые родители. С утра было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за детей.Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.Девушки в этот день ходили в сарай и там оставляли подвешенный гребень на ночь. Утром отправлялись смотреть, какого цвета волосы на нём. По обнаруженным локонам определяли цвет шевелюры будущего супруга.Ходили к амбару и говорили:«Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!».Что можно делать и нельзя в Страшный день 2024 года?Нужно посвятить себя целиком и полностью родным, близким и своему дому. Что касается своего внутреннего мира, это прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.Нужно сегодня делать обереги для детей от нечисти. По поверью, 11 января они получаются очень мощными.В этот день 11 января запрещалось сквернословить, произносить любые бранные слова и обзываться.Нельзя ходить в лес. Не послушавший запрета мог не вернуться оттуда – замерзнуть или же стать пищей для хищников.Нельзя в Страшный день выпускать из дома и детей, так как считалось, что на них демоны охотятся.Запрещалось 11 января браться за важные дела, так как в этот несчастливый день, а именно таковым он считался в народе, ничего хорошего не получится.Народные приметы на 11 января 2024 годаТеплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.Метель обещает пасмурный июль.Лошадь спит стоя – к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.Дым идёт столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.Звёзды мерцают на небе – к морозам.Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.Облака низко по небу плывут – к стуже.Лес шумит – к тёплым денькам.Фото: freepik.com