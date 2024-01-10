Народные приметы на 11 января. Почему в самый Страшный день года нужно особенно оберегать детей и...
Народные приметы на 11 января. Почему в самый Страшный день года нужно особенно оберегать детей и младенцев?
В четверг 11 января 2024 года Православная церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот день у предков считался самым Страшным днем в году. День избиения младенцев – одним из самых несчастных в году. Погибшие дети почитаются в лике святых как первые, кто пострадал ради Христа.
Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится. Грудным деткам в колыбель клали сухой цветок чертополоха. Ещё в качестве оберега использовали предметы из железа (серп, топор, молот). Их в Страшной день под люльку клали заботливые родители. С утра было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за детей.
Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.
Девушки в этот день ходили в сарай и там оставляли подвешенный гребень на ночь. Утром отправлялись смотреть, какого цвета волосы на нём. По обнаруженным локонам определяли цвет шевелюры будущего супруга.
Ходили к амбару и говорили:
«Суженый-ряженый, приходи рожь мерить!».
Что можно делать и нельзя в Страшный день 2024 года?
Нужно посвятить себя целиком и полностью родным, близким и своему дому. Что касается своего внутреннего мира, это прекрасное время начать жизнь с чистого листа, оставив негатив в прошлом.
Нужно сегодня делать обереги для детей от нечисти. По поверью, 11 января они получаются очень мощными.
В этот день 11 января запрещалось сквернословить, произносить любые бранные слова и обзываться.
Нельзя ходить в лес. Не послушавший запрета мог не вернуться оттуда – замерзнуть или же стать пищей для хищников.
Нельзя в Страшный день выпускать из дома и детей, так как считалось, что на них демоны охотятся.
Запрещалось 11 января браться за важные дела, так как в этот несчастливый день, а именно таковым он считался в народе, ничего хорошего не получится.
Народные приметы на 11 января 2024 года
Теплая погода в этот день предвещает раннюю и теплую весну.
Метель обещает пасмурный июль.
Лошадь спит стоя – к морозной погоде. Если же животное легло на землю, то скоро оттепель.
Снег падает крупными хлопьями – к потеплению.
Дым идёт столбом – к холодам. Стелется по земле – к снегу или дождю.
Звёзды мерцают на небе – к морозам.
Северный ветер и безоблачное небо сулят наступление холодов.
Облака низко по небу плывут – к стуже.
Лес шумит – к тёплым денькам.
Фото: freepik.com