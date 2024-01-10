Общественный деятель Александр Гезалов продолжает оказывать помощь нуждающимся семьям и...

Общественный деятель Александр Гезалов продолжает оказывать помощь нуждающимся семьям и воспитанникам детских домов Владимирской областиМного лет он работает добрым волшебником, исполняя детские желания. Известный российский общественный деятель Александр Гезалов, руководитель Наставнического центра продолжает оказывать помощь нуждающимся семьям и воспитанникам детских домов Владимирской области. По каким направлениям идёт работа? Об этом на старте Года Семьи Александр Гезалов рассказал в интервью "Вестям".