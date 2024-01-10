Посредница при передаче взятки сотруднику ФСБ во Владимирской области получила условный срок. УФСБ...

Посредница при передаче взятки сотруднику ФСБ во Владимирской области получила условный срок.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с ОНК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и СО по городу Гусь-Хрустальный СУ СК России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей Московской области.Установлено, что 35-летний мужчина приобрел, расфасовал и распределил по 25 тайникам приобретенное наркотическое средство. 29 августа были изъяты наркотические средства в крупном размере. А в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Желая уменьшить объем изъятых у него наркотических средств и таким образом снизить тяжесть преступления, он договорился с 37-летней посредницей о передаче взятки сотруднику УФСБ России по Владимирской области в размере 300 000 рублей. Часть взятки - 70 000 рублей - была передана 3 сентября 2023 года в автомобиле на парковке г.Гусь-Хрустальный. Сотрудник УФСБ незамедлительно сообщил об этом в подразделение собственной безопасности УФСБ, а также в МО МВД России «Гусь-Хрустальный».В ходе расследования следователями СК арестован автомобиль фигурантки стоимостью более 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В итоге, Гусь-Хрустальный райсуд признал обвиняемую гражданку виновной и назначил ей наказание - 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 1,5 млн. рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.