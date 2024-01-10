В ближайшее воскресенье, 14 января, на Международной выставке-форуме Россия пройдёт День Владимирской области.

В ближайшее воскресенье, 14 января, на Международной выставке-форуме "Россия" пройдёт День Владимирской области. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём и попросил земляков поддержать наш край.Поддержать экспозицию Владимирской области можно на официальном мероприятия. На карте стоит выбрать регион и отметить приглянувшиеся номинации.«Уверен, вы тоже любите и поддерживаете родную область», - написал Александр Авдеев.