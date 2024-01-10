телефонные мошенники во Владимирской области переключились на клиентов автосервисов. Новая схема...

"телефонные мошенники" во Владимирской области переключились на клиентов автосервисов.Новая схема телефонного мошенничества очень проста. Преступник фиксирует номер автомобиля на СТО, звонит в сервис и говорит, что это он хозяин машины. А оставленный ранее номер телефона - устарел. При этом выясняя у работников автосервиса этот самый номер.Далее мошенник звонит уже реальному хозяину авто, от имени станции техобслуживания. И предлагает перевести деньги на запчасти на карту. Якобы, это "срочно" или, например, "есть особая скидка".В итоге, переведенные деньги исчезают без следа.Автовладельцев предупреждают:Некоторые сервисы и дилерские центры столкнулись с новой мошеннической схемой. Злоумышленники умудряются обмануть одновременно и операторов колл-центра сервиса, и собственника автомобиля, который оставил машину для обслуживания или ремонта.Новая схема работает следующим образом — преступник наблюдает за тем, как владелец загоняет машину в сервис и уезжает. После этого на СТО поступает звонок. Мошенник представляется владельцем машины, называет её модель и номер, а также просит уточнить, какой телефон он оставил для связи. Оператор диктует ему номер, а преступник говорит, что оставил «старый» или нерабочий номер и что связываться с ним нужно иначе.Далее по полученному телефону мошенник связывается с клиентом и, притворяясь уже сотрудником сервиса, начинает рассказывать, что в автомобиле серьёзная поломка, требуется дорогостоящий ремонт, а деньги на запчасти надо перевести прямо сейчас на карту якобы сотрудника компании. Клиент, уверенный в том, что общается с сервисом, соглашается и переводит требуемую сумму.Между собой дилеры и сервисмены уже предупреждают друг друга о новом виде мошенничества и просят быть более бдительными в беседах с клиентами. «Хорошо, что наша клиентка нам перезвонила. Предупредите сотрудников, чтобы не диктовали номера клиентских телефонов! И не называли причины обращений», — такое сообщение один столкнувшихся с мошенниками сервисов разослал коллегам, чтобы предупредить их.В частных беседах некоторые опрошенные представители некоторых компаний сообщили, что знают и о схеме, и о конкретных случаях мошенничества. Другие в ответ на официальные запросы сообщили, что не сталкивались с подобным видом обмана, но всё равно советуют автомобилистам быть предельно внимательными и доверять машину только проверенному сервису официального дилера.Схемы телефонных мошенников становятся всё более изощрёнными. Узнавать номер собственника через оператора сервисного центра мошенникам гораздо удобнее, чем пробивать его по номерному знаку. В доступных базах могут быть устаревшие данные, а тут точно дают нужный номер.Никто не должен просить автовладельца перевести деньги на карту — все вопросы должны решаться в кассе сервисного центра. Если человек даёт согласие на какой-то ремонт неизвестному абоненту без записи разговора, такой ремонт не имеют право производить. Лучше перезвонить по официальному телефону и удостовериться, что все работы будут указаны в заказ-наряде. Ну и сам перевод на карту физлица должен сразу же вызвать подозрения.Заставить автомобилиста сделать перевод мошенники могут по-разному — например, чтобы «забронировать» дефицитную деталь. Или, рассказывая про возможность выкупить запчасти дешевле, так как якобы могут заказать детали со своей скидкой. Стоит помнить и о том, что на запчасти, купленные официально, есть гарантия, а на оплаченные частным порядком — нет.Больше всего вопросов к разглашению персональных данных со стороны сервиса. Судя по схеме, получается, что первому встречному выдают данные человека о том, что связывает его с автомобилем. С этим надо что-то делать. В любом случае, столкнувшись с такой ситуацией, собственник должен сто раз всё перепроверить, чтобы не попасть в лапы мошенников.Представители дилерских центров, которые первыми столкнулись с попытками мошеннических действий, сообщили, что приняли меры и запретили телефонным операторам выдавать любую персональную информацию по запросу человека, личность которого подтвердить невозможно.