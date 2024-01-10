Парковка у мусорных контейнеров и погодные условия: «Биотехнологии» рассказали, с чем пришлось столкнуться при работе в новогодние праздники. В праздничные дни социальные сети заполонили

Парковка у мусорных контейнеров и погодные условия: «Биотехнологии» рассказали, с чем пришлось столкнуться при работе в новогодние праздники. В праздничные дни социальные сети заполонили посты и недовольные комментарии с фотографиями контейнерных площадок, которые превратились в мусорные завалы. Проблема начала беспокоить жителей ещё до новогодних гуляний, уже тогда вопросом заинтересовались власти и надзорные органы. Тему активно