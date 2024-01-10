Смотрите Вести в 14.30: взять штурмом Икар и Дружбу
Кто крайний?
- Взять штурмом Икар и...
Смотрите "Вести" в 14.30: взять штурмом "Икар" и "Дружбу"
Кто крайний?
- Взять штурмом "Икар" и "Дружбу". Владимирцы встали в очереди за путевками в детские лагеря. Будет ли увеличено количество смен?
Звездочки Рождества
- Рождественские малыши Перинатального Центра. Сколько их и какие подарки подготовили для них в епархии?
По помёту поймёт
- И что в меню у вязниковских хищников? Ответ под ногами. Специалисты Клязьминско-Лухского заказника начали сбор волчьих экскрементов.