Смотрите Вести в 14.30: взять штурмом Икар и Дружбу Кто крайний? - Взять штурмом Икар и...

Смотрите "Вести" в 14.30: взять штурмом "Икар" и "Дружбу"Кто крайний?- Взять штурмом "Икар" и "Дружбу". Владимирцы встали в очереди за путевками в детские лагеря. Будет ли увеличено количество смен?Звездочки Рождества- Рождественские малыши Перинатального Центра. Сколько их и какие подарки подготовили для них в епархии?По помёту поймёт- И что в меню у вязниковских хищников? Ответ под ногами. Специалисты Клязьминско-Лухского заказника начали сбор волчьих экскрементов.