Смотрите Вести в 9.00: несущие стены не повреждены
Жить можно
- Несущие стены не повреждены. В...
Смотрите "Вести" в 9.00: несущие стены не повреждены
Жить можно
- Несущие стены не повреждены. В Судогде продолжается проверка поехавших стен местного общежития. Первые итоги.
Благая весть
- Рождественские малыши Перинатального Центра. Сколько их и какие подарки подготовили для них в епархии?
Всё хоккей!
- И яркий финал всероссийского детского турнира "Золотая шайба". С каким счетом закончилась решающая встреча?