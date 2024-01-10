Стали известны подробности ДТП, которое перекрыло движение на трассе М-12 во Владимирской...

Стали известны подробности ДТП, которое перекрыло движение на трассе М-12 во Владимирской области.Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-12, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По предварительной информации, около 9.30 на 141 км в Петушинском районе столкнулись фура и легковой автомобиль.Движение транспорта на указанном участке пути затруднено в направлении из Москвы во Владимир. Сотрудники полиции предпринимают меры по восстановлению движения, госавтоинспекторы осуществляют регулировку движения и распределение транспортных потоков.Объезд может осуществляться по федеральной автодороге М-7 «Волга» со съездом на 125-км трассы М-12.Фото: ВК "Ногинский Контрольщик"